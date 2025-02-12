Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Место рождения
Дата рождения01.11.1896 ст.
Дата смерти01.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1920
Дочь: Шашкина Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Рождение ребёнка
28.01.1925
Дочь: Афанасьева (Шашкина) Нина Егоровна
Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Рождение ребёнка
06.01.1927
Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Рождение ребёнка
09.11.1928
Дочь: Шашкина Ангелина Егоровна
Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Рождение ребёнка
23.03.1934
Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Смерть
01.04.1972
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность III степени