Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович 01.11.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

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Место рождения

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.11.1896 ст.

Дата смерти

01.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896 ст.

Отец: Кириллов Феодор Кириллович

Мать: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

Рождение ребёнка
20.07.1920

Дочь: Шашкина Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1925

Дочь: Афанасьева (Шашкина) Нина Егоровна

Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1927

Сын: Шашкин Владимир Егорович

Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1928

Дочь: Шашкина Ангелина Егоровна

Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1934

Сын: Шашкин Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Смерть
01.04.1972
Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность III степени

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