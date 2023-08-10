Одияк Матрена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Одияк) Эльвира Павловна
Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одияк Галина Павловна
Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одияк Борис Павлович
Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одияк Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно