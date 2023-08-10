Одияк Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одияк Матрена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Одияк) Эльвира Павловна

Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одияк Галина Павловна

Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одияк Борис Павлович

Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одияк Александр Павлович

Отец ребёнка: Одияк Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одияк Павел Ефимович

Смерть
Неизвестно

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