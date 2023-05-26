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Ушкалов Леонтий Семёнович

Место рождения

Великий Самбор, Сумська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ушкалов Семён Игнатьевич

Мать: Дарья Михайловна

Великий Самбор, Сумська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Ушкалов Голактион Леонтьевич

Мать ребёнка: Ушкалов (Гирман) Анна Павловна

Великий Самбор, Сумська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Ушкалов (Ушкало) Иван Леонтьевич?

Мать ребёнка: Ушкалов (Гирман) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушкалов (Гирман) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ушкалов (Ушкало) Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Ушкалов (Гирман) Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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