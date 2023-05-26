Ушкалов Леонтий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ушкалов Семён Игнатьевич
Мать: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Ушкалов Голактион Леонтьевич
Мать ребёнка: Ушкалов (Гирман) Анна Павловна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Ушкалов (Ушкало) Иван Леонтьевич?
Мать ребёнка: Ушкалов (Гирман) Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ушкалов (Ушкало) Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Ушкалов (Гирман) Анна Павловна
Смерть
Неизвестно