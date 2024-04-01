Livshitz Berl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Livshitz Berl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Livshitz Moishe

Мать: Livshitz (Livshitz) Hena

Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-5000096_450255561_450255561/berl-livshitz?lang=RU | Персона, добавленная подтверждением совпадения Smart Match
Смерть
Неизвестно

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