Livshitz Berl
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Livshitz Moishe
Мать: Livshitz (Livshitz) Hena
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-5000096_450255561_450255561/berl-livshitz?lang=RU | Персона, добавленная подтверждением совпадения Smart Match
Смерть
Неизвестно