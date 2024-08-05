Евлампия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гребеньщиков Николай Платонович
Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1882
Сын: Гребеньщиков Павел Платонович
Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1885
Дочь: (Гребеньщикова) Анна Платоновна
Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Гребеньщиков Иван Платонович
Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич
Смерть
Неизвестно