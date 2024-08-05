Евлампия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлампия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребеньщиков Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гребеньщиков Николай Платонович

Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1882

Сын: Гребеньщиков Павел Платонович

Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1885

Дочь: (Гребеньщикова) Анна Платоновна

Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Гребеньщиков Иван Платонович

Отец ребёнка: Гребеньщиков Платон Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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