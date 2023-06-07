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Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Дедов Давид Карпов

Отец ребёнка: Дедов Карп Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Дедов Авксентий Карпов

Отец ребёнка: Дедов Карп Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1742

Сын: Дедов Емельян Карпов

Отец ребёнка: Дедов Карп Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Карп Авдеев

Смерть
1765
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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