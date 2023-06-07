Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Дедов Давид Карпов
Отец ребёнка: Дедов Карп Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Дедов Карп Авдеев
Рождение ребёнка
08.08.1742
Сын: Дедов Емельян Карпов
Отец ребёнка: Дедов Карп Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Карп Авдеев
Смерть
1765
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино