Чиркова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова Мария Петровна

Чиркова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Яков Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Чирков Яков Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Яков Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Венеамин Яковлевич

Отец ребёнка: Чирков Яков Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Чирков Яков Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Яков Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.