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Сорокин Александр Ильич
Сорокин Александр Ильич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1920
Дата смерти
1974
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Илья Васильевич
Около 1900 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920
Отец:
Сорокин Илья Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1974
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