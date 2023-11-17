Сорокин Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1920

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920

Отец: Сорокин Илья Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1974
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