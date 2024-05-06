Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна 29.03.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна

Место рождения

с. Попiвцi

Дата рождения

29.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1964

Отец: Михальчишен Пётр Феодосеевич

Мать: Михальчишена (Илюсь) Надежда Григорьевна

с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатюк Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1983

Дочь: Сильнова (Горбатюк) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Горбатюк Николай Васильевич

с. Попiвцi
Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Горбатюк Николай Николаевич

Отец ребёнка: Горбатюк Николай Васильевич

с. Попiвцi

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