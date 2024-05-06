Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна
Место рожденияс. Попiвцi
Дата рождения29.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1964
с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1983
Дочь: Сильнова (Горбатюк) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Горбатюк Николай Васильевич
с. Попiвцi
Рождение ребёнка
03.01.1986
Сын: Горбатюк Николай Николаевич
Отец ребёнка: Горбатюк Николай Васильевич
с. Попiвцi