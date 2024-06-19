Мачнева (Поротикова) Татьяна Андреевна 24.01.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мачнева (Поротикова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1905 ст.

Дата смерти

16.02.1936

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905 ст.

Отец: Поротиков Андрей Иванович

Мать: Поротикова Акилина Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачнев Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
04.08.1924

Сын: Мачнев Илья Тихонович

Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
18.09.1928

Дочь: Турченко (Мачнева) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1932

Сын: Мачнев Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Мачнева Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович

Смерть
16.02.1936
Верхние Озерки, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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