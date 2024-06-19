Мачнева (Поротикова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1905 ст.
Дата смерти16.02.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1924
Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
18.09.1928
Дочь: Турченко (Мачнева) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1932
Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Мачнева Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Мачнев Тихон Михайлович
Смерть
16.02.1936
Верхние Озерки, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область