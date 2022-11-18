Шляховецкая Бруха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1860
Сын: Шляховецкий Юдко (Юрий) Хаимович
Отец ребёнка: Шляховецкий Хаим Меирович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шляховецкий Шмиль Хаимович
Отец ребёнка: Шляховецкий Хаим Меирович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шляховецкий Сруль Ицко Хаимович
Отец ребёнка: Шляховецкий Хаим Меирович
Смерть
После 1870