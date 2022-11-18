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Шляховецкая Бруха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Хаим Меирович

Рождение ребёнка
15.05.1860

Сын: Шляховецкий Юдко (Юрий) Хаимович

Отец ребёнка: Шляховецкий Хаим Меирович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шляховецкий Шмиль Хаимович

Отец ребёнка: Шляховецкий Хаим Меирович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шляховецкий Сруль Ицко Хаимович

Отец ребёнка: Шляховецкий Хаим Меирович

Смерть
После 1870

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