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Мирасов Муллагали Арсланович

Место рождения

Башкирская АССР, Стерлитамакский район, Айгулевский с/с, д. Пантиновка

Дата рождения

1909

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мирасов Арслан Губайдуллович

Мать: Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мирасова) Зайтуна

Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирасов Билал

Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирасов Кадыр

Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Военная служба
Неизвестно
Мирасов Муллагалей Арсланович Красноармеец. __.__.1909 Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Айгулевский с/с, д. Пантиновка , Место службы: 375 сд. Именные списки частей
Рождение ребёнка
15.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Смерть
1975

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