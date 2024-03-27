Мирасов Муллагали Арсланович
Место рожденияБашкирская АССР, Стерлитамакский район, Айгулевский с/с, д. Пантиновка
Дата рождения1909
Дата смерти1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мирасова) Зайтуна
Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирасов Билал
Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирасов Кадыр
Мать ребёнка: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна
Военная служба
Неизвестно
Мирасов Муллагалей Арсланович Красноармеец. __.__.1909 Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Айгулевский с/с, д. Пантиновка , Место службы: 375 сд. Именные списки частей
Рождение ребёнка
15.12.1955
Смерть
1975