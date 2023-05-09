Антоненко Нина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елена
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: Чечетка Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Антоненко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1968
Дочь: Немова (Антоненко) Елена Павловна
Отец ребёнка: Антоненко Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно