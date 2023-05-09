Антоненко Нина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Нина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елена

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: Чечетка Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Антоненко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1968

Дочь: Немова (Антоненко) Елена Павловна

Отец ребёнка: Антоненко Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно

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