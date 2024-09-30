Хуттунен (Ряттё) София Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуттунен (Ряттё) София Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1928

Муж: Хуттунен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
25.05.1929

Дочь: (Хуттунен) Сайма Петровна

Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
14.11.1930

Дочь: (Хуттунен) Айно Петровна

Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
09.11.1932

Дочь: (Хуттунен) Катрина Петровна

Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
23.02.1934

Дочь: (Хуттунен) Катрина Петровна

Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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