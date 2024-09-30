Хуттунен (Ряттё) София Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1928
Рождение ребёнка
25.05.1929
Дочь: (Хуттунен) Сайма Петровна
Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
14.11.1930
Дочь: (Хуттунен) Айно Петровна
Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
09.11.1932
Дочь: (Хуттунен) Катрина Петровна
Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
23.02.1934
Дочь: (Хуттунен) Катрина Петровна
Отец ребёнка: Хуттунен Петр Матвеевич
Смерть
Неизвестно