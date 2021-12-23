Вилявина Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1839
Рождение ребёнка
11.08.1839 ст.
Дочь: Болдырева (Вилявина) Наталья Гаврииловна
Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович
Восприемники: мещанин Федор Алексеевич Займенцов и вдова Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 485 номер 83
Рождение ребёнка
15.03.1845 ст.
Дочь: Вилявина Александра Гаврииловна
Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович
Восприемники: Астраханский мещанин Иоаким Матвеевич Михайлов и Красноярского мещанина Алексея Ильича Займенцева дочь девица Наталья Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1848 ст.
Сын: Вилявин Федор Гавриилович
Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович
Восприемники: мещанин Василий Федорович Лебедев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 342 номер 58
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Дочь: Вилявина Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович
Восприемники: Красноярского Владимирского Собора дьячек Флегонт Иванович Богоявленский и вдова солдатка Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 506 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно