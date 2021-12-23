Вилявина Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявина Пелагея Алексеевна

Вилявина Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1839

Муж: Вилявин Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
11.08.1839 ст.

Дочь: Болдырева (Вилявина) Наталья Гаврииловна

Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Федор Алексеевич Займенцов и вдова Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 485 номер 83
Рождение ребёнка
15.03.1845 ст.

Дочь: Вилявина Александра Гаврииловна

Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Иоаким Матвеевич Михайлов и Красноярского мещанина Алексея Ильича Займенцева дочь девица Наталья Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1848 ст.

Сын: Вилявин Федор Гавриилович

Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Федорович Лебедев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 342 номер 58
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Дочь: Вилявина Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Вилявин Гавриил Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярского Владимирского Собора дьячек Флегонт Иванович Богоявленский и вдова солдатка Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 506 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.