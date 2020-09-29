Самусевич Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1936
Дата смерти29.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936
Рождение ребёнка
25.09.1961
Дочь: Емелина Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
28.02.1965
Дочь: Мулык Лидия Анатольевна
Отец ребёнка: Самусевич Анатолий Данилович
Рождение ребёнка
04.07.1968
Дочь: Шамарина Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
07.01.1975
Дочь: Самусевич Раиса Анатольевна
Отец ребёнка: Самусевич Анатолий Данилович
Смерть
29.09.2020