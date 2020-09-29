Самусевич Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусевич Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1936

Дата смерти

29.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936

Отец: Маликов Михаил Никифорович

Мать: Маликова Фëкла Яковлевна

Рождение ребёнка
25.09.1961

Дочь: Емелина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.02.1965

Дочь: Мулык Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Самусевич Анатолий Данилович

Рождение ребёнка
04.07.1968

Дочь: Шамарина Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1975

Дочь: Самусевич Раиса Анатольевна

Отец ребёнка: Самусевич Анатолий Данилович

Смерть
29.09.2020
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