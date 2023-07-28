Сирацкий Аврам Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сирацкий Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирацкая Томара Аврамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирацкая Галина Аврамовна
Мать ребёнка: Сирацкая Фёкла
Рождение ребёнка
19.08.1932
Дочь: Сирацкая Наталья Аврамовна
Мать ребёнка: Сирацкая Фёкла
Смерть
Неизвестно