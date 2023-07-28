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Сирацкий Аврам Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сирацкий Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирацкая Томара Аврамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирацкая Галина Аврамовна

Мать ребёнка: Сирацкая Фёкла

Рождение ребёнка
19.08.1932

Дочь: Сирацкая Наталья Аврамовна

Мать ребёнка: Сирацкая Фёкла

Смерть
Неизвестно

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