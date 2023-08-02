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Приходченко Василий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Приходченко Мирон Евтеевич (Евтихиевич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Приходченко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Приходченко Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Приходченко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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