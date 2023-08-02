Приходченко Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Приходченко Мирон Евтеевич (Евтихиевич)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Приходченко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Приходченко Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Приходченко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно