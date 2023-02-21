Минишева (Козимирко) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минишева (Козимирко) Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1975

Отец: Козимирко Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1997

Дочь: Самойлова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Самойлов Николай Дмитриевич

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.2011

Сын: Минишев Артем Владимирович

Отец ребёнка: Минишев Владимир Алексеевич

Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минишев Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Николай Дмитриевич

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