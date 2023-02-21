Минишева (Козимирко) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1975
Отец: Козимирко Анатолий
Рождение ребёнка
17.11.1997
Дочь: Самойлова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Самойлов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.2011
Сын: Минишев Артем Владимирович
Отец ребёнка: Минишев Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно