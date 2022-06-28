Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1903
Дата смерти24.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1927
Сын: Волконский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Волконский Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
24.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волконский Петр Георгиевич
Смерть
24.11.1990