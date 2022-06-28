Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская Урожденная Мелихова Просковь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1903

Дата смерти

24.11.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
03.10.1927

Сын: Волконский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Волконский Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
24.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волконский Петр Георгиевич

Смерть
24.11.1990

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