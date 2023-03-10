Федукин Аким Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
26.09.1897
Сын: Федукин Григорий Акимович
Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна
Восприемники: Павел Степанович Федукин и Матрона Михаилова Федукина
Рождение ребёнка
15.06.1906
Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Татьяна Акимова
Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Акимова
Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно