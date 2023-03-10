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Федукин Аким Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Федукин Степан Герасимов

Мать: Федукина Матрёна Ананиева

Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Федукин Григорий Акимович

Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна

Восприемники: Павел Степанович Федукин и Матрона Михаилова Федукина
Рождение ребёнка
15.06.1906

Сын: Федукин Пётр Акимович

Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Татьяна Акимова

Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Акимова

Мать ребёнка: Федукина Мария Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федукина Мария Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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