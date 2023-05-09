Аблязова Хаят(Фаина) Хамзиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблязов Равкат Исмоилович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1963
Дочь: Курмаева Неля Хусяиновна
Отец ребёнка: Курмаев Хусяин Хамзиевич
Смерть
Неизвестно