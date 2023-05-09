Аблязова Хаят(Фаина) Хамзиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблязова Хаят(Фаина) Хамзиновна

Аблязова Хаят(Фаина) Хамзиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблязов Равкат Исмоилович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаев Хусяин Хамзиевич

Рождение ребёнка
03.01.1963

Дочь: Курмаева Неля Хусяиновна

Отец ребёнка: Курмаев Хусяин Хамзиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.