Дюкарев НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Дюкарев НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ

Автор
МК
Крапчитова М.

мужской, родился 1909, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛО ЧЕРЕНОВО

умер 1943

Отец
Дюкарев Тихон егоровичНеизвестно г.р.
Мать
Дюкарева Арина Ивановна1881 г.р.
Супруги
Дюкарева (Стебунова) ПЕЛАГЕЯ Борисовна08.05.1908 г.р.
Дети
Крапчитова (Дюкарева) Валентина Николаевна1937 г.р.
Дюкарев Александр Николаевич1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Дюкарев Тихон егорович

Мать: Дюкарева Арина Ивановна

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛО ЧЕРЕНОВО

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкарева (Стебунова) ПЕЛАГЕЯ Борисовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Крапчитова (Дюкарева) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Дюкарева (Стебунова) ПЕЛАГЕЯ Борисовна

г.Ленинград

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дюкарев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дюкарева (Стебунова) ПЕЛАГЕЯ Борисовна

Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.