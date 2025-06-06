Дюкарев НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ
мужской, родился 1909, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛО ЧЕРЕНОВО
умер 1943
ОтецДюкарев Тихон егоровичНеизвестно г.р.
МатьДюкарева Арина Ивановна1881 г.р.
Супруги
Дюкарева (Стебунова) ПЕЛАГЕЯ Борисовна08.05.1908 г.р.
Дети
Дюкарев Александр Николаевич1939 г.р.
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Комментарий
Рождение
1909
Отец: Дюкарев Тихон егорович
Мать: Дюкарева Арина Ивановна
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛО ЧЕРЕНОВО
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Крапчитова (Дюкарева) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Дюкарева (Стебунова) ПЕЛАГЕЯ Борисовна
г.Ленинград
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дюкарев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дюкарева (Стебунова) ПЕЛАГЕЯ Борисовна
Смерть
1943