Шистерова Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения07.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971
Рождение ребёнка
31.08.1992
Дочь: Полякова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Поляков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
25.10.1994
Дочь: Полякова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Поляков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.2000
Дочь: Дрокина Алеся Александровна
Отец ребёнка: Дрокин Александр Иванович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область