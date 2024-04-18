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Шистерова Елена Александровна

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Место рождения

Карги, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

07.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971

Отец: Шистеров Александр Александрович

Мать: Бочкарёва Антонина Николаевна

Карги, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1992

Дочь: Полякова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Поляков Павел Алексеевич

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1994

Дочь: Полякова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Поляков Павел Алексеевич

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.2000

Дочь: Дрокина Алеся Александровна

Отец ребёнка: Дрокин Александр Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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