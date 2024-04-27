Усольцев Никифор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870 ст.
Дочь: Перевощикова (Усольцева) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Большой Вениж, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно