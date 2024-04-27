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Усольцев Никифор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870 ст.

Дочь: Перевощикова (Усольцева) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Большой Вениж, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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