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Настов Александр Николаевич

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

27.12.1897

Дата смерти

21.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1904 и 1905 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
КГБ
Работа или профессия
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Директор кондитерской фабрики им. 1 мая.
Бракосочетание
21.12.1930

Жена: Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Настов Лев Александрович

Мать ребёнка: Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Военная служба
22.06.1941
Офицер. Ранение в ногу. Госпиталь г. Ленинград.
Военная служба
С 16.09.1944 по 11.11.1944
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Архивная справка Уполномоченный. В. Безопасн. ( так документе), мл. лейтенант Настов Ал-др ( так в документе) Николаевич, 1897 года рождения, по поводу хронического остеомиелита альвеолярного края вер... Показать все
Смерть
21.12.1978
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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