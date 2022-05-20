Настов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1897
Дата смерти21.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
КГБ
Работа или профессия
Неизвестно
Директор кондитерской фабрики им. 1 мая.
Бракосочетание
21.12.1930
Рождение ребёнка
10.08.1931
Мать ребёнка: Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна
Военная служба
22.06.1941
Офицер. Ранение в ногу. Госпиталь г. Ленинград.
Военная служба
С 16.09.1944 по 11.11.1944
Архивная справка Уполномоченный. В. Безопасн. ( так документе), мл. лейтенант Настов Ал-др ( так в документе) Николаевич, 1897 года рождения, по поводу хронического остеомиелита альвеолярного края вер... Показать все
Смерть
21.12.1978