Сабитов Салих Сабитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитов Салих Сабитович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сабит

Мать: не указана

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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