Сабитов Салих Сабитович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Сабит
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
01.04.1930
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно