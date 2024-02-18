Атласкина (Николаева) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атласкина (Николаева) Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1963

Отец: Николаев Федор Евфимович

Мать: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атласкин Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1987

Сын: Атласкин Вадим Витальевич

Отец ребёнка: Атласкин Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1989

Сын: Атласкин Вячеслав Витальевич

Отец ребёнка: Атласкин Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1999

Дочь: Атласкина Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Атласкин Виталий Васильевич

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