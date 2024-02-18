Атласкина (Николаева) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1987
Сын: Атласкин Вадим Витальевич
Отец ребёнка: Атласкин Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
31.01.1989
Сын: Атласкин Вячеслав Витальевич
Отец ребёнка: Атласкин Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1999
Дочь: Атласкина Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Атласкин Виталий Васильевич