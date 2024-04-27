Агарков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

самая младшая в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Александр Михаилович

Мать ребёнка: не указана

в вов был и нашим и вашим, у немцов брал инфу и сливал нашим, был разведчик под прикрытием, далее хотели наши его арестовать, но он нашел тех на кого работал и они его спасли
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Сергей Михаилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Маруся Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агаркова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Агарков Федор Михайлович

Мать ребёнка: наталья

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агаркова Фекла Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
умер после 1931, 1932,33,34 максиму35.агаркова елизавета федоровна на похоронах сняла с него все и из гроба звала играть,вставай давай......

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