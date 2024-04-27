Агарков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
самая младшая в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Александр Михаилович
Мать ребёнка: не указана
в вов был и нашим и вашим, у немцов брал инфу и сливал нашим, был разведчик под прикрытием, далее хотели наши его арестовать, но он нашел тех на кого работал и они его спасли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Сергей Михаилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Маруся Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агаркова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: наталья
Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агаркова Фекла Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
умер после 1931, 1932,33,34 максиму35.агаркова елизавета федоровна на похоронах сняла с него все и из гроба звала играть,вставай давай......