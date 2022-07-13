Агафья Селиверстова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Павловна
Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Петр Павлов
Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Павел Семенов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Исаев Козьма Павлов
Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исаев Козьма Павлов
Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов
Смерть
Неизвестно