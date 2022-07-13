Агафья Селиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Селиверстова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Павловна

Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Петр Павлов

Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Павел Семенов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Исаев Козьма Павлов

Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Исаев Козьма Павлов

Отец ребёнка: Исаев Павел Семенов

Смерть
Неизвестно

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