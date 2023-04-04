Макаров Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Макаровна

г. Калач
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Макаровна

Смерть
1993
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