Буланов Андрей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуланов Андрей Валерьевич

Буланов Андрей Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.09.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.2022

Дочь: Буланова Алёна Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.