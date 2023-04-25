Буланов Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.2022
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
03.12.2022
Дочь: Буланова Алёна Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности