Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1906
Дата смерти24.01.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906
Отец: Шушпанов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1927
Дочь: Костюкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович
Рождение ребёнка
15.08.1932
Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович
Смерть
24.01.1983