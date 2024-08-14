Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1906

Дата смерти

24.01.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1900 г.р.

Дети

1927 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906

Отец: Шушпанов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Иван Назарович

Рождение ребёнка
11.06.1927

Дочь: Костюкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович

Рождение ребёнка
15.08.1932

Сын: Лесников Тихон Иванович

Отец ребёнка: Лесников Иван Назарович

Смерть
24.01.1983

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