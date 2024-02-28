Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Балашов Валерий Павлович
Балашов Валерий Павлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.11.1953
Пол
Мужской
Отец
Балашов Павел Михайлович
1918 г.р.
Мать
Балашова (Кулешова) Павлина Тимофеевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЦ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1953
Отец:
Балашов Павел Михайлович
Мать:
Балашова Павлина Тимофеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия