Татьяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Кузьма Григорьев
Мать: Соломонида Терентьева
РС-1782, страница 1375 Татиана (по последней ревизии написаны были лета 1) 3 ревизия ~1761-1=1760 1782-20=1762
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно