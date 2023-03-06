Татьяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кузьма Григорьев

Мать: Соломонида Терентьева

РС-1782, страница 1375 Татиана (по последней ревизии написаны были лета 1) 3 ревизия ~1761-1=1760 1782-20=1762
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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