Голощапова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Голощапова Матрёна Микитична
Отец ребёнка: Голощапов Микита
Рождение ребёнка
1701
Сын: Голощапов Сидор (Фёдор) Микитич
Отец ребёнка: Голощапов Микита
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Голощапова Офимья Микитична
Отец ребёнка: Голощапов Микита
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Голощапова Агафья Микитична
Отец ребёнка: Голощапов Микита
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Голощапова Матрёна Микитична
Отец ребёнка: Голощапов Микита
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Голощапов Микита
Смерть
Неизвестно