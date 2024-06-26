Голощапова Параскева 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голощапова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Голощапова Матрёна Микитична

Отец ребёнка: Голощапов Микита

Рождение ребёнка
1701

Сын: Голощапов Сидор (Фёдор) Микитич

Отец ребёнка: Голощапов Микита

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Голощапова Офимья Микитична

Отец ребёнка: Голощапов Микита

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Голощапова Агафья Микитична

Отец ребёнка: Голощапов Микита

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Голощапова Матрёна Микитична

Отец ребёнка: Голощапов Микита

Рождение ребёнка
1717

Сын: Голощапов Иван Микитич

Отец ребёнка: Голощапов Микита

Смерть
Неизвестно

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