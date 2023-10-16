Суворова Катерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Суворова Александра Григорьева
Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Суворова Лукерья Григорьева
Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Суворов Гаврило Григорьев
Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Суворова Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850