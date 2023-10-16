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Суворова Катерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Суворов Ефим Григорьев

Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Суворова Александра Григорьева

Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Суворова Лукерья Григорьева

Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Суворов Гаврило Григорьев

Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Суворова Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Суворов Григорий Казьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Григорий Казьмин

Смерть
1850
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