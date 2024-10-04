Мутовкина (Рогалева) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутовкина (Рогалева) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.02.2023

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.02.2023

Муж: не указан

Омск, город Омск, Омская область

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