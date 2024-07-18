(Толкач) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Толкач) Валентина Владимировна

(Толкач) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толкач Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1966

Сын: Толкач Павел Николаевич

Отец ребёнка: Толкач Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.