(Толкач) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкач Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1966
Отец ребёнка: Толкач Николай Иванович
Смерть
Неизвестно