Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1954
Сын: Ахмедьянов Акрам Нусратович
Мать ребёнка: Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сибагатуллина Махинур Нусратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саматова Бибинур Нусратовна
Мать ребёнка: Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмагилова Фархинур Нусратовна
Мать ребёнка: Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедьянов Адгам Нусратович
Мать ребёнка: Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Габдулхай Нусратович
Мать ребёнка: Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедьянов Ахтям Нусратович
Мать ребёнка: Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна