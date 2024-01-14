Шатунин Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения11.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1977
Рождение ребёнка
08.07.2003
Сын: Шатунин Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Шатунина (Анцупова) Наталья Васильевна
Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.06.2011
Дочь: Шатунина Алина Евгеньевна
Мать ребёнка: Ровенская (Гранаткина) Юлия Владимировна
Бракосочетание
12.05.2016