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Шатунин Евгений Александрович

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Место рождения

Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1977

Отец: Шатунин Александр Владимирович

Мать: Шатунина (Муравьёва) Наталья Сергеевна

Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.2003

Сын: Шатунин Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Шатунина (Анцупова) Наталья Васильевна

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.06.2011

Дочь: Шатунина Алина Евгеньевна

Мать ребёнка: Ровенская (Гранаткина) Юлия Владимировна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
12.05.2016

Жена: Ровенская (Гранаткина) Юлия Владимировна

Шуя, Шуя, Ивановская область

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