Ерошенко (Кириллова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1951
Дата смерти12.01.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 20.12.1971
Сын: Кириллов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1973
Сын: Кириллов Владимир
Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Олеся Геннадьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1990
Дочь: Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич
Смерть
12.01.2018