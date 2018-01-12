Ерошенко (Кириллова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенко (Кириллова) Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1951

Дата смерти

12.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.12.1971

Сын: Кириллов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1973

Сын: Кириллов Владимир

Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Олеся Геннадьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1990

Дочь: Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Геннадий Николаевич

Смерть
12.01.2018
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