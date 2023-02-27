Тимошенко Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Павел

Мать: (Тимошенко) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимошенко) Анна

Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1888

Дочь: (Тимошенко) Евдокия

Мать ребёнка: (Тимошенко) Анна

Рождение ребёнка
14.07.1890

Сын: Тимошенко Стефан

Мать ребёнка: (Тимошенко) Анна

Смерть
Неизвестно

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