Тимошенко Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошенко Павел
Мать: (Тимошенко) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тимошенко) Анна
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1888
Дочь: (Тимошенко) Евдокия
Мать ребёнка: (Тимошенко) Анна
Рождение ребёнка
14.07.1890
Сын: Тимошенко Стефан
Мать ребёнка: (Тимошенко) Анна
Смерть
Неизвестно