Калинчев Иван Иванович
Место рожденияМосковская обл., г. Клин, ул. Кооперативная
Дата рождения1909
Дата смерти18.01.1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Калинчев (kalinchev) Иван (Ivan)
Московская обл., г. Клин, ул. Кооперативная
Военная служба
23.06.1941
Клинский РВК, Московская обл., Клинский р-н
Рождение ребёнка
30.10.1946
Сын: Калинчев Валерий Иванович
Мать ребёнка: Калинчева Антонина
Рождение ребёнка
30.10.1946
Мать ребёнка: Калинчева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинчев Генадий Иванович
Мать ребёнка: Калинчева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинчев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Калинчева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинчева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Калинчева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинчева Антонина
Смерть
18.01.1945
Венгрия, варм. Фейер