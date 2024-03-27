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Калинчев Иван Иванович

Место рождения

Московская обл., г. Клин, ул. Кооперативная

Дата рождения

1909

Дата смерти

18.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Калинчев (kalinchev) Иван (Ivan)

Мать: не указана

Московская обл., г. Клин, ул. Кооперативная
Военная служба
23.06.1941
Клинский РВК, Московская обл., Клинский р-н
Рождение ребёнка
30.10.1946

Сын: Калинчев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Калинчева Антонина

Рождение ребёнка
30.10.1946

Сын: Калинчев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Калинчева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинчев Генадий Иванович

Мать ребёнка: Калинчева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинчев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Калинчева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинчев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Калинчева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Калинчева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинчева Антонина

Смерть
18.01.1945
Венгрия, варм. Фейер
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