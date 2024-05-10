Долгодворова (Могильникова-Вероятно) Елизавета Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгодворов Михаил? Алексеевич
Отец ребёнка: Долгодворов Алексей? Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1910
Сын: Долгодворов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Долгодворов Алексей? Петрович
Александровка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно