Долгодворова (Могильникова-Вероятно) Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгодворова (Могильникова-Вероятно) Елизавета Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгодворов Михаил? Алексеевич

Отец ребёнка: Долгодворов Алексей? Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгодворов Алексей? Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1910

Сын: Долгодворов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Долгодворов Алексей? Петрович

Александровка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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