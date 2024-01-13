Сушкевич Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сушкевич Константин Иосифович
Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Сидорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сушкевич Таисия Иосифовна
Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Сидорович
Рождение ребёнка
22.01.1938
Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Сидорович
Смерть
Неизвестно