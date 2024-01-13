Сушкевич Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкевич Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сушкевич Константин Иосифович

Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Сидорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сушкевич Таисия Иосифовна

Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Сидорович

Рождение ребёнка
22.01.1938

Сын: Сушкевич Иван Иосифович

Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Сидорович

Смерть
Неизвестно

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