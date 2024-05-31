Мельникова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1898 ст.

Сын: Мельников Роман Васильевич

Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович

Сергиевка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: Мельникова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович

Рождение ребёнка
06.11.1902

Дочь: Мельникова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович

Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Мельников Харлампий Васильевич

Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мельников Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович

Рождение ребёнка
24.03.1915

Сын: Мельников Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович

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