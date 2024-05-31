Мельникова Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1898 ст.
Сын: Мельников Роман Васильевич
Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович
Сергиевка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: Мельникова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович
Рождение ребёнка
06.11.1902
Дочь: Мельникова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович
Рождение ребёнка
08.02.1910
Сын: Мельников Харлампий Васильевич
Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мельников Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович
Рождение ребёнка
24.03.1915
Сын: Мельников Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Мельников Василий Егорович