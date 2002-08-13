Чечуйко Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Павел Иванович

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Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

17.12.1930

Дата смерти

13.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930

Отец: Чечуйко Иван Григорьевич

Мать: Чечуйко Татьяна Терентьевна

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.05.1956

Дочь: Олешкевич Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Чечуйко Анна Васильевна

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.06.1960

Дочь: Кравченко Валентина Павловна

Мать ребёнка: Чечуйко Анна Васильевна

Заичинцы, Полтавська область
Бракосочетание
14.11.1962

Жена: Чечуйко Анна Васильевна

Заичинцы, Полтавська область
Смерть
13.08.2002
Заичинцы, Полтавська область
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