Чечуйко Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения17.12.1930
Дата смерти13.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930
Рождение ребёнка
25.05.1956
Дочь: Олешкевич Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Чечуйко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1960
Дочь: Кравченко Валентина Павловна
Мать ребёнка: Чечуйко Анна Васильевна
Бракосочетание
14.11.1962
Жена: Чечуйко Анна Васильевна
Смерть
13.08.2002