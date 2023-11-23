Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Петр Федосеевич
Мать: Феодора Петрова
Алексей Петрович (1779 - ?) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. Обучался в семинарии, уволен из грамматики. Служил пономарем в том же селе. 21 января 1802 года ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Алексеева
Мать ребёнка: Клеопатра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клеопатра Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Клеопатра Иванова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Клеопатра Иванова
Смерть
Неизвестно