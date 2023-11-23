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Алексей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Петр Федосеевич

Мать: Феодора Петрова

Алексей Петрович (1779 - ?) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. Обучался в семинарии, уволен из грамматики. Служил пономарем в том же селе. 21 января 1802 года ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Алексеева

Мать ребёнка: Клеопатра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеопатра Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Клеопатра Иванова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Клеопатра Иванова

Смерть
Неизвестно

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