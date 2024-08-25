Тишкова (Мерсенева) Степанида Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкова (Мерсенева) Степанида Саввична

Место рождения

Мостовское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мостовское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
02.02.1764 ст.

Муж: Тишков Павел Федорович

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Тишкова) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Тишков Иван Павлович

Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Тишков Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Тишкова) Соломония Павловна

Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Тишкова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Тишкова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Тишкова) Акулина Павловна

Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович

Смерть
Неизвестно

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