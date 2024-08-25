Тишкова (Мерсенева) Степанида Саввична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1764 ст.
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Тишкова) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Тишков Иван Павлович
Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Тишкова) Соломония Павловна
Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Тишкова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Тишкова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Тишкова) Акулина Павловна
Отец ребёнка: Тишков Павел Федорович
Смерть
Неизвестно